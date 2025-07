AMEN BANK poursuit sa trajectoire ascendante. Au terme du premier semestre 2025, la banque affiche des résultats solides, traduisant à la fois sa stabilité financière et sa capacité à innover. Les crédits nets à la clientèle ont légèrement progressé (+1,04 %) pour atteindre 7 170,6 millions de dinars, tandis que les dépôts et avoirs ont bondi de près de 9 %, frôlant les 8,7 milliards de dinars. Si les ressources longues ont reculé, le Produit Net Bancaire enregistre une hausse de 4,5 %, à 308,2 millions de dinars, confirmant une rentabilité maîtrisée. Le coefficient d’exploitation reste stable, à 38,28 %.

Mais au-delà des chiffres, c’est la reconnaissance internationale qui vient saluer la stratégie d’AMEN BANK. La banque confirme sa certification MSI 20000, un label délivré par COFICERT qui atteste de sa solidité financière et de la rigueur de sa gestion des risques. Elle est également doublement primée : Global Banking and Finance Review la consacre “Meilleure Banque Verte en Tunisie” pour la deuxième année consécutive, et Global Finance lui attribue, pour la sixième fois, le titre envié de “Meilleure Banque en Tunisie”.

Cette reconnaissance ne s’arrête pas là. L’ambassade d’Italie en Tunisie a salué l’engagement d’AMEN BANK dans le programme PRASOC, une initiative qui vise à mobiliser des ressources financières au service du développement. Autre fait marquant : en tant que chef de file d’un consortium de six banques, AMEN BANK a structuré un crédit syndiqué de 180 millions de dinars en faveur d’Enda Tamweel, renforçant ainsi son rôle d’acteur engagé dans le financement inclusif.

La banque mise aussi sur la digitalisation pour simplifier le quotidien de ses clients. Elle propose désormais, via sa plateforme @mennet, une solution de crédit à la consommation accessible 100 % en ligne, 24h/24. Un pas de plus vers la banque de demain.

Enfin, fidèle à ses engagements en matière de durabilité, AMEN BANK a organisé le 23 juin un événement consacré à la transition énergétique et aux énergies renouvelables. Objectif : favoriser le dialogue, partager les bonnes pratiques et accompagner les entreprises tunisiennes vers un avenir plus vert.