Les travaux de réaménagement du poste frontalier de Dehiba, qui relie la Tunisie à la Libye, ont repris au début du mois d’août 2025 après une interruption de près de neuf ans. Lancé initialement en 2016, le projet avait été stoppé alors qu’il était achevé à 80 %. Un nouvel entrepreneur a été désigné pour finaliser le chantier, d’une durée de 420 jours et d’un coût total de 18,2 millions de dinars.

Ce réaménagement vise à améliorer la fluidité du trafic et à réduire les longues files d’attente qui se forment des deux côtés de la frontière. Les travaux prévoient la séparation des voies d’entrée et de sortie ainsi que la création de circuits distincts pour les camions et les véhicules légers.

Actuellement, le poste frontalier de Dehiba opère avec une seule voie de passage. Or, il voit transiter quotidiennement environ 1 200 voyageurs, 600 véhicules légers et près de 200 camions de marchandises. La modernisation de cette infrastructure est perçue comme un levier stratégique pour dynamiser les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays et pour stimuler le développement local.