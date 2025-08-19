L’haltérophile tunisienne Yasmine Radhouani (53 kg) a décroché six médailles, dont trois en or, ce lundi lors des Championnats d’Afrique d’haltérophilie cadets et juniors (filles et garçons), disputés à Accra au Ghana.

Les trois médailles d’or ont été décrochées dans la catégorie cadettes en épaulé-jeté, arraché et total. Radhouani a également obtenu trois médailles de bronze dans la catégorie des juniors, toujours en épaulé-jeté, arraché et total.

La participation tunisienne se poursuivra ce mardi avec Eya Hosni (63 kg / juniors), Eya Ghali (69 kg / juniors et cadets) ainsi qu’Idriss El Werthi (60 kg / juniors).

La Tunisie, note-t-on, prend part à la compétition avec neuf haltérophiles.