La Cheffe du Gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a proposé, lors d’une rencontre tenue, avec le Président de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), Akihiko Tanaka, à Yokohama, l’organisation d’un forum économique tuniso-japonais en 2026, afin de renforcer la coopération et le partenariat entre ces deux pays.

Dans une déclaration accordée à l’Agence TAP, elle a ajouté que ce forum, qui pourrait avoir lieu dans l’un des deux pays, permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines et de renforcer le travail commun tout en s’appuyant sur les technologies émergentes, et ce, conformément aux exigences de développement pour la période 2026-2030 et aux choix et priorités de la Tunisie.

Zenzri a passé en revue, avec le responsable japonais plusieurs programmes financés par la partie japonaise, faisant savoir que les projets bilatéraux sont en cours d’évaluation en vue de surmonter les difficultés rencontrées, outre la proposition d’autres projets.

Au sujet de l’enseignement supérieur et professionnel, la Cheffe du Gouvernement a indiqué que les deux parties ont convenu de soutenir la formation professionnelle et d’augmenter le nombre de bourses universitaires proposées par le Japon au profit des étudiants tunisiens dont le nombre est en hausse.

Zenzri s’est félicitée de la coopération entre la Tunisie et la JICA, et la contribution active de l’agence nippone à la mise en œuvre de nombreux projets de développement en Tunisie.

Elle a appelé à renforcer davantage l’échange d’expertises entre les deux pays et à intensifier les sessions de formation spécialisées, notant que la Tunisie regorge des compétences et des talents ce qui est de nature à lui permettre de devenir un centre régional pour la coopération tuniso-japonaise.

De son côté, le président de la JICA, Akihiko Tanaka, a mis l’accent sur l’importance de la coopération bilatérale et du succès des projets mis en œuvre par l’agence en Tunisie, affirmant que ce succès est de nature à encourager l’intensification de la coopération dans tous les domaines.

L’entretien s’est tenu en marge de la participation de la Cheffe du gouvernement

De 20 au 22 août 2025, aux travaux du neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9).