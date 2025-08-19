Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a annoncé, ce lundi, la prolongation des délais d’inscription au programme de renforcement de l’insertion économique des personnes en situation de handicap, du 17 au 25 août courant, via la plateforme https://acces-financement.emploi.gov.tn/.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que cette initiative intervient en réponse à la forte demande d’inscription à ce programme. “L’objectif étant de satisfaire le maximum de demandes et d’en faire bénéficier le plus grand nombre”, ajoute le communiqué.

Les bénéficiaires du programme profiteront de prêts sans intérêts, d’un montant maximal de 10 mille dinars par prêt, pour financer des activités dans tous les secteurs économiques.