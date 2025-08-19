La Chine réaffirme son engagement à soutenir le Conseil National des Régions et des Districts (CNRD) et à encourager ses investisseurs à développer leurs activités en Tunisie, lors d’un entretien entre le président du CNRD, Imed Derbali, et l’ambassadeur chinois à Tunis, Wan Li, tenu lundi à Tunis.

L’ambassadeur Wan Li a exprimé la volonté de son pays de développer les relations avec le CNRD et de soutenir cette institution constitutionnelle récente. Il a annoncé une visite prochaine d’une délégation chinoise en Tunisie pour approfondir ces relations, soulignant l’importance de la coopération parlementaire entre les institutions législatives des deux pays.

Le diplomate chinois s’est félicité de l’évolution des relations bilatérales et a réaffirmé l’engagement de la Chine à encourager les entreprises chinoises à investir en Tunisie.

De son côté, Imed Derbali a exprimé sa volonté de développer les partenariats dans les domaines économiques et sociaux, relevant des compétences du CNRD. Il a mis l’accent sur l’intérêt du Conseil pour le modèle chinois de développement et son souhait de renforcer les liens avec les institutions législatives chinoises, dans un cadre mutuellement bénéfique.

La réunion s’est tenue en présence des vice-présidents du CNRD, Zakia Maaroufi et Youssef Bargaoui, ainsi que de plusieurs membres du conseil et responsables.