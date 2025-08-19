Les travaux de protection de la ville de Mareth (gouvernorat de Gabès) contre les risques d’inondation ont repris, après une interruption de cinq ans, pour un projet, qui porte essentiellement sur la finalisatin de l’aménagement de l’oued traversant la ville, contre une enveloppe de près de 200 mille dinars.

Les travaux dudit projet avaient démarré en juillet 2018 et prévoyaient trois composantes principales : l’aménagement de l’oued El Ajdel sur 1 400 mètres linéaires, l’Oued Essaki sur 800 mètres linéaires, ainsi que la réalisation d’un canal en béton bitumineux, d’un mur en pierres et de deux ouvrages de ralentissement des eaux dans l’oued Mareth.

Dans ce cadre, le gouverneur de Gabès, Radhouane Necibi, a effectué, lundi, une visite à la délégation de Mareth, où il a suivi la reprise des travaux d’aménagement de l’oued Mareth.