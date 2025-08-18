Les déchets plastiques dominent largement les côtes tunisiennes, selon les résultats du programme de suivi « Adopte une plage » du WWF–Afrique du Nord pour la saison 2023–2024.

Plus de 30 000 fragments plastiques de petite taille ont été recensés, ainsi que 23 mille bouchons, 17 mille pailles et 12 mille morceaux de polystyrène (styrofoam, dit « panneau bleu »).

Les bénévoles ont aussi ramassé plus de 78 mille mégots de cigarettes sur différents littoraux.

Les plus fortes densités de déchets ont été enregistrées à Kheïreddine (3 766 objets/100 m) et sur la plage de Mahdia (1 775 objets/100 m).

Le WWF a souligné l’urgence de changer les comportements et de renforcer la sensibilisation et la protection de l’environnement.

Les données, issues d’une science participative mobilisant des centaines de volontaires, s’appuient sur un protocole éprouvé utilisé par l’INSTM et sur le mécanisme « Adopter une plage » du PNUE pour l’éducation et la surveillance des déchets marins.