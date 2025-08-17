La Premier League démarre fort avec un duel prestigieux : Manchester United reçoit Arsenal à Old Trafford pour l’un des grands classiques du football anglais. Voici toutes les infos pratiques avant le coup d’envoi.

Après une saison 2024-2025 décevante, les Red Devils ont misé gros sur le mercato. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et Benjamin Sesko sont venus renforcer l’attaque à la disposition de Ruben Amorim. Devant leurs supporters, les Mancuniens espèrent rapidement tourner la page et lancer une nouvelle dynamique.

De son côté, Arsenal nourrit de grandes ambitions. Les Gunners ont recruté l’attaquant suédois Viktor Gyökeres pour renforcer un secteur offensif jugé trop irrégulier. Martin Zubimendi et Noni Madueke sont également venus étoffer l’effectif de Mikel Arteta, avec un objectif clair : conquérir la Premier League.

Infos pratiques