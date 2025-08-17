La rencontre entre le Stade Brestois 29 et le LOSC Lille, comptant pour la 1ʳᵉ journée de Ligue 1, se jouera le dimanche 17 août 2025 à 15h00. Ce duel de l’après-midi opposera deux formations ambitieuses, chacune déterminée à bien lancer sa saison.

Les amateurs de football pourront suivre cette affiche en direct et en exclusivité sur la chaîne Ligue 1+, qui proposera la retransmission complète du match.

Brest, porté par son public au stade Francis-Le Blé, tentera de faire chuter un adversaire de haut niveau, tandis que Lille, habitué aux joutes européennes, visera les trois points pour démarrer fort dans la course au podium.