Le derby de l’Est entre le FC Metz et le RC Strasbourg, comptant pour la 1ʳᵉ journée de Ligue 1, se disputera le dimanche 17 août 2025 à 17h15. Cette rencontre promet un duel intense entre deux rivaux historiques, bien décidés à marquer les esprits dès le coup d’envoi de la saison.

Les supporters pourront suivre ce match en direct et en exclusivité sur la chaîne Ligue 1+, qui assurera la retransmission intégrale de l’événement.

Pour Metz, jouer à domicile sera un atout précieux face à un Strasbourg toujours difficile à manœuvrer. Les deux équipes viseront une entrée réussie dans ce nouvel exercice du championnat de France.