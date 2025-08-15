La campagne nationale conjointe de contrôle des climatiseurs individuels, lancée, jeudi dernier, a permis de saisir 3295 unités de climatisation non certifiées et 86 autres unités d’origine inconnue, et de signaler 124 infractions économiques et 22 infractions douanières, indique le ministère du Commerce et du Développement des exportations a précisé, vendredi, dans un communiqué.

Les infractions économiques incluent le non-affichage des prix, l’absence de déclaration de l’activité de distribution des produits électro-ménagers, l’absence de factures, et la non-conformité du produit aux réglementations en vigueur.

La campagne nationale, supervisée par les gouverneurs, a été effectuée par les services de contrôle économique en collaboration avec les services du ministère de l’Intérieur, les services de Douane tunisienne et des représentants de l’Agence Nationale de la Maitrise de l’Energie (ANME)

Le contrôle économique est revenu sur les points les plus importants notamment la vérification de l’origine des produits (détention des factures d’achat), l’obtention du cahier des charges liées à la régulation de la pratique du commerce dans la distribution des produits électro- ménagers, la présence de la certification énergétique, et la mesure dans laquelle une étiquette affichée sur les équipements lorsqu’il est mis en vente portant un QR et indiquant le niveau de sa consommation d’énergie.

Il comprend également la vérification que le code QR est correct et permet de vérifier les caractéristiques du produit sur la plateforme électronique, et le niveau d’efficacité énergétique dépassant le niveau 3, ainsi que la transparence des transactions et l’affichage des prix.

Cette campagne, à laquelle participent 50 équipes communes, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la promotion des climatiseurs en provenance du marché parallèle et de la prévention contre les achats de climatiseurs interdits sur le marché intérieur. Il s’agit également de vérifier si les climatiseurs proposés et en service sont conformes aux conditions techniques stipulées dans les lois et réglementations en vigueur en Tunisie.