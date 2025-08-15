La Chambre de commerce tuniso-belgo-luxembourgeoise (CCTBL) organise une mission économique à Bruxelles et Luxembourg les 12 et 13 novembre 2025, destinée à un groupe d’hommes d’affaires et d’investisseurs tunisiens.

Cette mission, placée sous le slogan « L’Europe ouvre ses portes », vise à explorer de nouvelles opportunités d’investissement pour la Tunisie et à tirer pleinement parti de l’accord de partenariat avec l’Union européenne. La CCTBL entend ainsi renforcer les relations économiques bilatérales, en particulier dans les secteurs des technologies de l’information et de la communication, des services financiers et comptables, du textile, ainsi que des industries agroalimentaires et pharmaceutiques.

Selon l’Institut national de la statistique (INS), les exportations tunisiennes vers la Belgique ont atteint 595,5 millions de dinars durant les sept premiers mois de 2025, en recul par rapport aux 683,8 millions de dinars enregistrés sur la même période en 2024. Les importations en provenance de la Belgique se sont, quant à elles, élevées à 420,5 millions de dinars, contre 455 millions un an plus tôt.

En revanche, les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Luxembourg restent quasi inexistants, selon les dernières données de l’INS.