Le Tunisien Fares Seboui a pris, ce jeudi, la cinquième place sur un total de six participants à l’épreuve de force athlétique avec un score de 108,90 points, dans le cadre des Jeux mondiaux qui se déroulent actuellement à Chengdu, en Chine.

La première place est revenue à l’Ukrainien Anatolii Novopysmennyi (119,41 points), la deuxième au Suédois Gustav Hedlund (116,57 points) et la troisième à son compatriote Emil Norling (113,93 points), tandis que la quatrième place a été occupée par le Britannique Christian Ayandok (113,42 points).

La sixième place est, quant à elle, revenue au Canadien Walter Karyazo (106,97 points).