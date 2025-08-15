La Tunisienne Mouna Béji s’est qualifiée pour la finale de l’épreuve de tir de précision en pétanque aux Jeux mondiaux qui se déroulent actuellement à Chengdu, en Chine, après sa victoire ce vendredi sur la Française Sandrine Puançon 30-18.

Béji affrontera demain, samedi, en finale la Chinoise Yan Linlin dans l’espoir de remporter la première médaille d’or tunisienne de ces Jeux mondiaux.

Par ailleurs, le champion du monde Khaled Bougriba disputera demain la médaille de bronze face au Thaïlandais Ratchata Khamdee, après sa défaite ce vendredi contre le Béninois Marcel Gbetable 37-38.