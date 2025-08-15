En marge de l’Exposition universelle Osaka 2025 au Japon, le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Seniors a organisé, récemment, un événement placé sous le thème : « Tunisie… un passé illuminé par les femmes ».

Selon un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère a précisé que cette initiative visait à mettre en valeur les grandes étapes de l’engagement féminin dans l’histoire tunisienne à travers un film documentaire et une exposition de produits artisanaux féminins traditionnels, en partenariat avec l’Office national de l’artisanat.

Pendant deux jours (12 et 13 août), les visiteurs ont pu assister à un atelier en direct animé par une brodeuse tunisienne et ont découvert les techniques de cette spécialité de l’artisanat tunisien, lit-on de même source.

Cet évènement, marquant la célébration de la fête de la femme tunisienne (le 13 août), a été aussi une occasion pour mettre en lumière la richesse et la diversité des créations artisanales féminines des différentes régions du pays.