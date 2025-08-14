L’intelligence artificielle génère une vague de création de richesses sans précédent. Selon CB Insights, on compte aujourd’hui 498 licornes liées à l’IA, valorisées ensemble à 2700 milliards de dollars, dont une centaine fondées en moins de deux ans. Plus de 1300 start-up du secteur dépassent les 100 millions de dollars de valorisation.

Cette dynamique a fait émerger une nouvelle génération de milliardaires. Bloomberg estimait en mars que quatre grandes entreprises privées d’IA avaient déjà créé 15 milliardaires pour une fortune cumulée de 38 milliards de dollars. Des levées de fonds record, comme celle de Thinking Machines Lab (12 milliards $) ou d’Anthropic AI (170 milliards $), propulsent leurs fondateurs dans le cercle des ultra-riches.

La région de la baie de San Francisco concentre l’essentiel de cette manne, surpassant désormais New York en nombre de milliardaires (82 contre 66). La hausse spectaculaire de l’immobilier, notamment des ventes supérieures à 20 millions $, illustre cet afflux de capitaux.

Pour Andrew McAfee, chercheur au MIT, cette concentration géographique et la vitesse de création de richesses dans l’IA sont inédites dans l’histoire économique.