Le ministère de la santé a annoncé, mardi, le lancement d’un plan visant à généraliser la plateforme numérique najda.tn sur l’ensemble du pays après avoir prouvé son efficacité dans l’accélération des interventions médicales et le sauvetage de vies humaines.

Selon un communiqué du département, ce service digital permet de détecter, de manière précoce, l’infarctus du myocarde grâce à la transmission instantanée d’alertes aux équipes médicales spécialisées, favorisant ainsi un démarrage rapide du traitement et limitant les complications menaçant la vie des patients.

La plateforme « Najda » offre également la possibilité de suivre en temps réel l’état des patients, avec un transfert direct des données vers les services d’assistance médicale urgente et les unités de cathétérisme cardiaque. Les médecins peuvent ainsi surveiller à distance l’évolution des cas enregistrés et faciliter une intervention rapide et adaptée.

Le ministère prévoit d’équiper l’ensemble des services de cardiologie et d’urgences, ainsi que les ambulances, en matériel numérique moderne, tout en assurant la formation des équipes médicales à l’utilisation de cette technologie, en partenariat avec la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire (STCCV) et Instance Nationale de l’Evaluation et de l’Accréditation en Santé (INEAS).