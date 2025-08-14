Une journée nationale dédiée à la Tunisie a été organisée, mercredi, 13 août 2025, dans le cadre de l’événement universel “Osaka Expo 2025” qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025 à l’île de Yumishima à Osaka de la région du Kansai, (Japon). La Tunisie est représentée à cet évènement par une délégation présidée par le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh.

Grâce à une exposition organisée au pavillon de la Tunisie à l’occasion, un grand nombre de visiteurs a pris connaissance du patrimoine national culturel tunisien, indique le ministère de l’Economie et de la planification, dans un communiqué.

Ont pris part aux activités organisées à la Journée nationale de la Tunisie, l’ambassadeur de Tunisie au Japon, Ahmed Chafra, le PDG du Centre de promotion des exportations et le délégué général de la Tunisie pour cet événement, Mourad Ben Hassine, des membres de la délégation tunisienne à coté de plusieurs hauts responsables japonais.

S’exprimant à cette occasion, Samir Abdelhafidh a souligné la profondeur des relations bilatérales entre la Tunisie et le Japon ainsi que les principes et valeurs qui unissent les deux pays, exprimant sa volonté de les renforcer davantage à tous les niveaux.

Le ministre a également relevé que la vision de la Tunisie concernant le développement place l’être humain dans une position fondamentale et avancée dans toutes les politiques et programmes, soulignant les avantages de la Tunisie pour faire progresser le partenariat économique avec le Japon.

Dans le même contexte, il a noté le niveau élevé et distingué de l’organisation de cet événement universel à tous les niveaux, soulignant que le slogan choisi “Concevoir la société de l’avenir, pour nos vies”, porte de nombreuses significations et messages au monde et aux problèmes humanitaires existants.

Il a rappelé à cet égard, que la cause palestinienne, reste un symbole flagrant de la souffrance continue, mettant en exergue la position ferme de la Tunisie et de son président concernant le droit légitime du peuple palestinien à établir son État indépendant sur tout son territoire avec Jérusalem comme capitale.