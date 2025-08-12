Les élèves des écoles primaires, collèges et lycées, ainsi que les parents peuvent désormais payer à distance les frais d’inscription pour l’année scolaire 2025-2026, en utilisant le portefeuille numérique « Wallet e-Dinar », disponible gratuitement dans les bureaux de la poste tunisienne. Le Wallet e-Dinar de la Poste Tunisienne est sécurisé, simple à utiliser et valable dix ans. Cette solution est rechargeable avec un montant allant jusqu’à 3000 dinars et aucun frais n’est appliqué lors de l’inscription, a indiqué la Poste dans un communiqué publié, mardi.

Les élèves et les parents peuvent effectuer, également, l’inscription scolaire en associant l’application mobile « D17 » au « Wallet e-Dinar » et les différentes cartes de paiement électroniques de la Poste Tunisienne.

Le paiement doit être effectué via le site du ministère de l’Education : www.inscription.education.tn en utilisant les différentes cartes de paiement électroniques de la Poste, a encore précisé la même source .