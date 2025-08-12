Le déficit commercial aux prix courants s’est creusé, à fin juillet 2025, pour s’établir à un niveau de (-11904,5 MD) contre (-9631,8 MD), durant les sept premiers mois de l’année 2024, a annoncé, mardi, l’Institut National de la Statistique (INS).

Le taux de couverture a atteint un niveau de (75,6%) contre (79,4%) durant la même période en 2024.

D’après une note publiée par l’INS, ce déficit provient, principalement, de l’énergie de (-6037,2 MD), des matières premières et demi-produits de (-3800,4MD), des biens d’équipement de (-1959,6 MD) et des biens de consommations (-930,7 MD).

En revanche le groupe alimentation a enregistré un excédent de (+823,4 MD).

D’autre part, il est à noter que le déficit de la balance commerciale hors énergie s’est réduit à (-5867,4 MD), tandis que le déficit de la balance énergétique s’est établi à ( -6037,2MD), contre (-6591,7 MD), durant les sept premiers mois de l’année 2024.

Baisse de 0,2% des exportations

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur aux prix courants, durant les sept premiers mois de l’année 2025, montrent que les exportations ont baissé de 0,2% pour atteindre le niveau de 36973,4 MD, contre 37034,9 MD, au cours de la même période 2024.

Selon les secteurs, les exportations ont enregistré une hausse dans le secteur mines, phosphates et dérivés de (+8,6%) et le secteur des industries mécaniques et électriques de (+6,5%).

Par ailleurs, les exportations ont enregistré une baisse dans le secteur de l’énergie de (-34,8%) sous l’effet de la diminution des ventes des produits raffinés (381,3 MD contre 1143,1 MD), ainsi que le secteur des industries agroalimentaires de (-17,5%) à la suite de la baisse de la valeur des ventes en huiles d’olives (2506,1 MD contre 3636,2 MD) et le secteur textile, habillement et cuirs de (-0,2%).

Pour les exportations tunisiennes vers l’Union Européenne, durant les sept premiers mois de l’année 2025, (70,6% du total des exportations), elles ont atteint la valeur de 26120,1 MD contre 25914,6 MD durant les sept premiers mois de l’année 2024.

Les exportations sont en hausse avec l’Allemagne (+15,4%), la France (+7,5%) et les Pays Bas (+11,8%).En revanche, elles ont baissé avec l’Italie (-9,4%) et l’Espagne (-30,4%).

Vers les pays arabes, les exportations ont augmenté avec la Libye (+12,5%), avec le Maroc (+38,5%), avec l’Algérie (+20,8%) et avec l’Égypte (+48,9%).

Hausse de 4,7% des importations

Quant aux importations, elles ont atteint le niveau de 48877,9 MD contre 46666,7 MD, durant la même période de l’année 2024, enregistrant, ainsi, une hausse de 4,7%.

Selon le groupement des produits, les importations ont enregistré une augmentation au niveau des importations des biens d’équipement de (+18,6%) et des matières premières et demi-produits de (+6,6%), de même les importations des biens de consommation sont en hausse de (+12,1%).

En revanche, les importations des produits énergétiques ont enregistré une baisse de (-14,9%) et les produits alimentaires de (-5,1%).

En ce qui concerne les importations avec l’Union Européenne (44,2% du total des importations), elles ont atteint 21591,4 MD contre 20639,5 MD, durant les sept premiers mois de l’année 2024.

Les importations ont augmenté avec la France (+12,7%), et avec l’Allemagne (+10,3%).

En revanche elles ont baissé avec l’Italie (-0,7%), avec la Grèce (- 29,7%) et avec la Belgique (-7,6%).

Hors Union Européenne, les importations ont augmenté avec la Chine (+37,2%) et la Turquie (+14,9%). En revanche, elles ont enregistré une diminution avec la Russie (-21,9%) et l’Inde (-9,2%).