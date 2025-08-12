Le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, lundi, un appel téléphonique du ministre angolais des Affaires étrangères et des Relations internationales dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l’Union africaine (UA).

Selon un communiqué, l’entretien téléphonique a été l’occasion de passer en revue l’état des lieux des relations bilatérales Tuniso-anglaises et de discuter des perspectives de leur promotion au double plan bilatéral et multilatéral.

Les deux ministres ont, dans ce contexte, mis l’accent sur la nécessité de booster cette coopération dans les différents domaines, dont notamment, les technologies de la communication, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, l’agriculture et les énergies renouvelables.

Ils ont également recommandé d’instaurer des partenariats économiques efficaces, d’œuvrer à développer les échanges commerciaux et d’exploiter de manière optimale les opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Les deux parties ont, en outre, souligné la nécessité de mettre en œuvre l’accord portant création de la commission mixte entre les deux pays et d’œuvrer à tenir sa première session dans les plus brefs délais.

Dans ce contexte, cite encore le communiqué, Nafti a salué les efforts déployés par l’Angola dans le soutien à l’action africaine commune et la coordination des positions autour des questions les plus importantes, louant à ce propos sa contribution aux efforts de médiation et de règlement des différends ainsi que son soutien aux initiatives visant à instaurer la paix, la sécurité et le développement.

Les deux ministres ont, par ailleurs, rappelé les efforts soutenus de la Tunisie visant à concrétiser les initiatives régionales et internationales destinés à favoriser la mise en place de mécanismes de coopération transparents et efficaces en Afrique et au sein de l’ONU.