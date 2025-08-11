“Aucun cas d’infection par le virus Chikungunya n’a été enregistré en Tunisie”, a souligné le ministère de la santé dans un communiqué publié lundi sur sa page officielle en réponse aux informations relayées sur les réseaux sociaux à ce sujet.

Le ministère assure avoir pris toutes les mesures nécessaires pour renforcer la surveillance sanitaire, la vigilance et le suivi épidémiologique dans l’ensemble du pays, ainsi qu’aux points d’entrée, grâce aux services de contrôle sanitaire aux frontières.

Selon la même source, l’ensemble des établissements de santé, aux niveaux national et régional, ont pris toutes les mesures préventives requises pour faire face à toute évolution relative à ce virus ou à d’autres urgences sanitaires.

Par ailleurs, le ministère appelle les citoyens et les médias à se référer aux sources officielles pour s’informer et à éviter de relayer des informations non vérifiées.

“Le Chikungunya n’est pas un virus nouveau. Il circule depuis plusieurs années, en particulier dans les régions tropicales, et se transmet principalement par la piqûre du moustique-tigre (Aedes). Les voyageurs se rendant dans ces zones sont invités à prendre les précautions nécessaires avant leur départ”, ajoute le communiqué.