L’association tunisienne de la santé de la reproduction (ATSR) a annoncé, ce lundi, le lancement officiel du projet “Promotion de l’accès des jeunes vulnérables aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR) et de santé mentale”.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l’association, ce projet de deux ans a pour objectif global de renforcer l’accès équitable et inclusif des jeunes, en particulier ceux vivant dans des contextes de vulnérabilité sociale, aux services de SSR et de santé mentale.

Il sera piloté par la Fédération Internationale pour la Planification Familiale – Bureau de la Région Arabe (IPPF-AWRO), en partenariat avec l’Office national de la famille et de la population (ONFP) en tant que partenaire institutionnel stratégique et l’ATSR en tant qu’association membre de l’IPPF, ainsi que d’autres organisations thématiques et personnes ressources.

Ce projet initialement de recherche et de coordination intersectorielle sera implémenté dans quatre régions: Grand Tunis, Jendouba, Kairouan et Tataouine, lit-on de même source.