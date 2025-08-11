425 entreprises, reprÃ©sentant 1241 points de vente ont adhÃ©rÃ© Ã la saison des soldes d’Ã©tÃ© 2025, qui vient de dÃ©marrer le 7 aoÃ»t courant.

Selon un communiquÃ©, publiÃ©, samedi, par le ministÃ¨re du Commerce et du DÃ©veloppement des Exportations, 60% des points de vente (743) sont spÃ©cialisÃ©s dans la filiÃ¨re du prÃªt-Ã -porter, 18% (218 points de vente) spÃ©cialisÃ© dans la vente de chaussures, et 22% (280 points de vente) dans d’autres filiÃ¨res, tels que les parfums, les lunettes et l’ameublement.

Le dÃ©partement du Commerce a rÃ©vÃ©lÃ©, en outre, que 58% des participants aux soldes dâ€™Ã©tÃ© sont implantÃ©s dans le district du Grand Tunis, 29% dans le district du Sud et 11% aux zones du Centre et du Littoral, alors que 2% uniquement dans le district du Nord.

Sur un autre registre, le ministÃ¨re a fait savoir que 81 visites de contrÃ´le Ã©conomique ont Ã©tÃ© menÃ©es avant le dÃ©marrage des soldes, aboutissant Ã lâ€™enregistrement de 37 infractions Ã©conomiques, dont 27 dans le secteur du prÃªt-Ã -porter, 4 dans le secteur de la chaussure, 3 dans le secteur de l’ameublement…