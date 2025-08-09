Les quantités des céréales collectées à Siliana ont atteint 1 million 570 mille quintaux, à la clôture de la campagne agricole 2024-2025.

Le chef du département des grandes cultures au commissariat régional agricole, Mohamed Taher Azouz, a indiqué à l’Agence TAP que cette production se répartit entre 727 mille 850 quintaux de blé dur, 142 mille 400 quintaux de blé tendre, 697 mille mille quintaux d’orge et 491 mille quintaux de triticale.

Il a ajouté que 690 mille quintaux de céréales ont été stockés à ce jour, précisant que le processus d’octroi de la prime de livraison rapide des céréales aux centres de collecte est toujours en cours.