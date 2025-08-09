Le marché financier tunisien confirme son rebond au premier semestre 2025. L’indice de référence TUNINDEX progresse de 16,31 %, une performance supérieure à celle du premier semestre 2024 (+11,15 %).

Même tendance haussière pour le TUNINDEX20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, avec une progression de 18,80 %, contre +14,22 % à la même période un an plus tôt.

Les secteurs en tête : finance et agroalimentaire

Sur les douze indices sectoriels suivis par la Bourse de Tunis, dix affichent des performances positives au 30 juin 2025. Deux secteurs se distinguent par des hausses particulièrement marquées :

Services financiers : +29,91 %

Agro-alimentaire et boissons : +28,62 %

Ces résultats traduisent une forte reprise de confiance des investisseurs dans des secteurs moteurs de l’économie tunisienne, notamment la finance et la consommation.