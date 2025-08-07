Le marché boursier a retrouvé des couleurs (+0,61 %), clôturant la séance de jeudi, 7 août 2025, à 11 820,87 points. Les échanges ont été assez nourris, cumulant une enveloppe de 10,7MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse, « Tunisie Valeurs ».

Notons, à cet effet, la réalisation de deux transactions de bloc sur les titres ARTES (2,8 MD) et ATTIJARI BANK (2,3 MD).

Le titre ASSAD s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action a inscrit une progression de 4,3% à 2,200 D, dans un flux de 24 mille dinars.

Le titre DELICE HOLDING a affiché un retour de tendance favorable sur la séance. L’action a signé une avancée de 3,1 % à 13,400 D, en drainant des échanges de 516 mille dinars sur la séance.

Le titre CIMENTS DE BIZERTE s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. Sans faire l’objet de transactions, l’action du cimentier public a reculé de –4,1 % à 0,470D.

Le titre TUNIS RE a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. La valeur a glissé de –1,5 % à 8,010 D, dans un volume relativement faible de 22 mille dinars.

Le titre ARTES a chapeauté le palmarès des échanges. L’action a marqué une pause à 11,400 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 3,3 MD.