Le comité directeur de la 36ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC, 13-20 décembre 2025) a annoncé l’ouverture des inscriptions de la compétition officielle des courts Métrages jusqu’au 30 septembre 2025.

Les films doivent être inscrits obligatoirement sur la plateforme d’inscription et de soumission pour les cinéastes du monde entier sur le lien suivant : https://inscription.jcctunisie.org

Il est à rappeler que l’inscription pour la compétition officielle des longs métrages est ouverte jusqu’au 15 septembre prochain.