La récolte des tomates saisonnières dans le gouvernorat de Kasserine a atteint 90%, après la collecte de 123 mille 600 tonnes.

Le chef du département des grandes cultures et légumes au commissariat régional au développement agricole (CRDA), Abbas Hajji, a indiqué à l’Agence TAP que cette production se répartit entre 109 mille tonnes destinées à la transformation industrielle, 8 mille tonnes au séchage et 6300 tonnes à la consommation.

Il a ajouté que les superficies ensemencées s’élèvent à 1640 hectares avec une productivité de 75 tonnes/ha.

La délégation de Sbeïtla est la première productrice des tomates saisonnières au niveau du gouvernorat avec une superficie de mille ha dédiée à la culture des tomates saisonnières.