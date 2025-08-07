Les clubs hôtes des matches du championnat de la Ligue 1 du football professionnel (saison 2025-2026) sont autorisés à produire et diffuser les rencontres sur leurs plateformes digitales officielles jusqu’à la cession des droits numériques pour les trois prochaines années, annonce la Fédération Tunisienne de Football, jeudi, dans un communiqué.

La FTF ajoute, sur sa page officielle facebook, qu’aucun contrat de cession des droits de diffusion tv, dont l’appel d’offres a été lancé mercredi, n’a été signé à ce jour.