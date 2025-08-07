La commission régionale consultative du transport à Tozeur, réunie, mercredi au siège du gouvernorat, a validé un ensemble de demandes d’accès à l’avantage fiscal pour l’acquisition de véhicules destinés au transport public non régulier, notamment les taxis individuels, les véhicules de type « louage » et ceux affectés au transport rural.

Selon un communiqué publié sur la page officielle Facebok du gouvernorat de Tozeur, six demandes ont été approuvées pour l’achat de véhicules à usage de taxi individuel, six autres pour l’exploitation en tant que « louage », et trois pour le transport rural.

En revanche, deux demandes de maintien de licence « louage » ainsi que plusieurs requêtes de conversion de licences de transport rural en licences « louage » ont été rejetées.

La commission a également examiné divers dossiers liés au transport public non régulier de personnes, notamment la non-approbation de la requête émise par le gouverneur de Monastir concernant l’extension de la zone de desserte d’un véhicule de type « louage ».

Elle a par ailleurs recommandé la consultation du ministère du Transport au sujet de nouvelles demandes de licences de taxi individuel dans la municipalité de Hezoua, tout en procédant à l’étude de nouvelles requêtes dans ce domaine.

Le communiqué précise, enfin, qu’un nouvel examen des dossiers en suspens sera mené prochainement, avec un appel à traiter l’ensemble des demandes en instance dans les meilleurs délais, conformément aux recommandations formulées par la commission.