Le Conseil du Marché Financier (CMF) a annoncé, mercredi, 6 août 2025, avoir accordé son visa au prospectus d’admission par inscription directe, au marché principal de la cote de la Bourse, des actions de la société BNA Assurances.

Toutefois, le CMF a fait savoir que « l’admission définitive des 87 391 790 actions de nominal un (1) dinar chacune, reste tributaire de la présentation d’un prospectus », ajoutant qu’il a « décidé de retenir un cours d’introduction qui sera égal au cours moyen pondéré sur les cinq dernières séances de bourse qui précèdent le jour d’introduction ».

Et de préciser que cette opération a pour but d’accroître la notoriété de l’entreprise ; d’ancrer encore plus la crédibilité, la transparence et la confiance de la compagnie ; de renforcer les relations avec les différents acteurs et d’accroître la liquidité du titre.

Il importe de souligner que la date de la première cotation et le cours d’introduction des titres sur le marché principal de la cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis fera l’objet d’un avis.

Le 24 juin 2025, le Conseil d’administration de la Bourse de Tunis avait donné son accord de principe à l’admission des actions de la société BNA Assurances sur le marché principal de la Cote de la Bourse.

BNA Assurances, anciennement connue sous le nom AMI Assurances, a été fondée en 2003 à la suite du transfert du portefeuille de la société coopérative d’assurance et de réassurance Ittihad.