La Galerie Alain Nadaud à Gammarth abrite du 7 au 25 aout 2025 l’exposition d’œuvres choisies de l’artiste franco-américaine Cindy Bearce-Maffini baptisée « Tunisie Vietnam ».

Passionnée de voyages, Bearce-Maffini a choisi, pour ce rendez-vous, des pastels pour mémoriser des œuvres réalisées lors de ses séjours au Vietnam et d’autres inspirées par la Tunisie.

Pour cette artiste qui baigne dans le figuratif, la lumière et la couleur sont primordiales et l’union entre ces deux vecteurs fascinent. Ce duo exprime pour chaque destination un ressenti et un contraste unique pour traduire en pastels poudreux et doux, un voyage puisé dans le réel et l’émotion, capturé en couleurs chaudes et choisies.

Cindy Bearce-Maffini expose depuis les années 70 aussi bien des pastels, des dessins que des huiles. Elle a auparavant exposé aux Etats-Unis et en France ou elle est installée depuis 2002.

Elle partage actuellement son temps entre le Sud de la France et la Tunisie et a choisi ce dernier pour dévoiler ses plus récentes œuvres, à l’instar de nombreux artistes fascinés par la Tunisie, dont Paul Klee, August Macke et Paul Moilliet.

Ayant étudié auprès de l’artiste figuratif américain Mel Leipzig et plus tard avec Nan Benedict et George McNeill à l’Institut Pratt à Brooklyn (New York), Bearce-Maffini puise, notamment, son inspiration d’Edward Hopper, de Neil Welliver et de David Hockney.