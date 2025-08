La Tunisie s’apprête à devenir l’épicentre de la technologie africaine en accueillant la deuxième édition du BIGTECH Africa Expo 2025, le plus grand salon dédié à l’innovation, à l’intelligence artificielle et aux start-ups du continent.

L’événement se tiendra du 9 au 11 septembre 2025 au Palais des Expositions du Kram, avec plus de 12 mille participants attendus, venant de 12 pays. Organisé sur une superficie de dix mille mètres carrés, le salon réunira près de 200 start-ups et exposants, 50 investisseurs africains et internationaux, ainsi qu’une centaine d’experts de renom. Les secteurs clés mis en avant incluront la santé, l’agriculture, la finance numérique, l’IA, l’éducation, l’énergie et la cybersécurité.

Fort du succès de sa première édition, BIGTECH 2025 ambitionne de renforcer la position de l’Afrique comme hub technologique mondial, en facilitant les échanges entre entrepreneurs, investisseurs et décideurs publics.

Le salon se présente comme une plateforme incontournable pour le networking, le partage de connaissances et l’accélération de la transformation numérique sur le continent. En abritant ce salon, la Tunisie consolide son statut de carrefour des talents et des innovations, attirant les acteurs majeurs de l’écosystème tech.

Selon les organisateurs, BIGTECH 2025 vise à stimuler les collaborations et à ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour les start-ups africaines à l’échelle internationale.