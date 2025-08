A l’occasion de la fête nationale de la femme tunisienne, le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a assuré, dimanche soir, la participation de 1200 enfants sans soutien familial pris en charge par l’Etat au spectacle “Sur la route enchantée” de l’artiste française Chantal Goya dans le cadre de la 59ème édition du festival international de Carthage.

Cette initiative a concerné des enfants sans soutien familial parmi ceux pris en charge par l’Etat dans le complexes de l’enfance, les centres intégrés pour l’enfance et la jeunesse, ainsi que des enfants issus des villages SOS et les enfants de martyrs pris en charge par la Fondation Fida, selon un communiqué publié lundi par le ministère.

Le ministère a mobilisé, à cette occasion, 25 bus et une équipe composée de cadres de l’enfance et des représentants des villages SOS et de la fondation Fida.

Chantal Goya est une véritable référence dans l’univers des spectacles pour enfants depuis environ 50 ans. Elle a déjà à son actif des titres qui ont bercé plusieurs générations. Cette comédie musicale pleine de couleurs et de rires, conçue à la base pour les enfants, a réuni à Carthage les petits et les plus grands autour d’un univers magique.