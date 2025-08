Le samedi 2 août 2025 à 19h00, la salle “Le 4ème Art” à Tunis accueillera la présentation du projet de fin de formation de la dixième promotion de l’Ecole de l’Acteur. Intitulée et inspirée de la pièce tragique “La Mouette” du dramaturge russe Anton Tchekhov, la nouvelle création sera présentée sous la direction artistique de Moez Mrabet, metteur en scène et actuel directeur du Théâtre National Tunisien (TNT).

Cette représentation marque l’aboutissement du parcours des jeunes comédiennes et comédiens formés au sein de l’Ecole Pratique des Métiers du Théâtre, relevant du Théâtre National Tunisien. Créée pour professionnaliser les métiers de la scène, l’école accueille chaque année une sélection d’élèves-comédiens qui suivent un enseignement mêlant cours théoriques, ateliers pratiques et stages dirigés par des artistes et pédagogues tunisiens et internationaux. Elle forme ainsi une génération de créateurs capables d’affronter les exigences de la scène théâtrale contemporaine.

Plus de dix comédiens et comédiennes monteront sur les planches: Skander Hentati, Sami Fakhet, Hajer Zaidi, Nebras Khalafallah, Zeineb Henana, Maryem Bougoffa, Fatma Goutali, Aziz Nawi, Fatma Bennour, Ghada Jebali et Mohamed Abidi, qui incarneront les figures complexes de Tchekhov. A travers cette œuvre, ils questionneront les rêves, les désillusions et la quête d’expression artistique, en résonance avec leur cursus de formation.