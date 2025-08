Le comité directeur des Journées Théâtrales de Carthage (JTC), a annoncé dans un communiqué l’ouverture de l’appel à candidatures pour la 26ème édition qui se tiendra du 22 au 29 novembre 2025. Les candidatures sont ouvertes pour la participation à la compétition officielle ainsi qu’aux représentations parallèles. Cet appel est ainsi ouvert aux structures théâtrales professionnelles tunisiennes, arabes et africaines. Il concerne également la section “Expressions théâtrales de l’immigration”, destinée aux dramaturges tunisiens, arabes et africains de la diaspora, ainsi que la section “Théâtre du Monde”, réservée aux spectacles de théâtre et performances artistiques professionnels issus de pays hors du monde arabe et africain.

Les candidats doivent remplir un formulaire en ligne disponible à l’adresse suivante : https://forms.gle/ffHNTRqQckBxwZPx6.

Le dossier doit inclure toutes les informations requises, les biographies et photos de l’auteur, du metteur en scène, des comédiens et des techniciens, ainsi que les copies des passeports pour les membres de troupes étrangères. Il est également demandé de fournir un dossier artistique et de presse comprenant le synopsis du spectacle, les critiques et les éléments de couverture médiatique, accompagnés de photos en haute résolution. Un dossier technique détaillé, décrivant la scénographie, les éléments scéniques et les besoins en son et lumière, doit être joint. Pour les productions tunisiennes, une attestation de la première représentation est requise. Un enregistrement audiovisuel du spectacle en haute définition, sur un seul support, est également indispensable.

Toutes les œuvres sélectionnées, quelle que soit la section, doivent être accompagnées d’un sous-titrage en anglais. L’ensemble du dossier de candidature doit être soumis au plus tard le 31 août 2025. Les dossiers incomplets ou envoyés hors délais ne seront pas pris en considération, ajoute la même source.