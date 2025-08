Le Centre de Recherches, d’Études, de Documentation et d’Information sur la Femme (CREDIF) a annoncé, vendredi, l’ouverture de l’appel à candidatures pour le Prix national “Zoubeida Béchir” récompensant les meilleurs écrits féminins de l’année 2025, conformément au décret gouvernemental n°585-2020 du 25 août 2020.

Ce prix comprend six catégories à savoir, la création littéraire en langue arabe (5 000 dinars), la création littéraire en langue latine (5 000 dinars), la recherche scientifique en langue arabe (7 000 dinars), la recherche scientifique en langue latine (7 000 dinars), la recherche sur la femme et l’approche genre (10 000 dinars) et le meilleur scénario de court métrage (5 000 dinars).

Les candidatures sont ouvertes du 1er au 30 septembre 2025. Les œuvres doivent avoir été publiées durant l’année en cours, en langue arabe ou latine, en Tunisie ou à l’étranger. Seuls les écrits individuels sont éligibles. Les œuvres scolaires, pour enfants, ayant déjà été primées, ou à finalité universitaire sont exclues.

Le dossier de candidature, adressé à la Directrice générale du CREDIF, doit comprendre une demande écrite, quatre exemplaires de l’œuvre, une copie du contrat d’édition et une copie du dépôt légal.