Le théâtre de plein air de la ville minière de Moularès, près de Gafsa, au Sud-Est tunisien, abritera à partir du mardi prochain la 36ème édition du Festival de la Mine de Moularès.

Huit spectacles dans divers genres de musique (pop, populaire et rap) en plus de pièces de théâtres et un spectacle de cirque pour enfants sont au menu de cette 36ème édition prévue du 5 au 13 août 2025.

L’ouverture sera avec un spectacle de musique populaire de Cheb Bachir alors que la clôture prévoit un concert du rappeur Stou.

L’affiche du festival porte l’image d’un train minier où est inscrit, en arabe, le nom de Moularès, le numéro du train et la date 1921, en référence au passé de la ville qui est l’une des quatre villes du bassin minier du gouvernorat de Gafsa, avec Redeyef, Metlaoui et Mdhilla.

Le patrimoine urbain du bassin minier de Gafsa date de l’époque coloniale sachant que l’exploitation des gisements de phosphate a commencé dès la fin du XIXème siècle.

Le festival de la Mine de Moularès est organisé par l’association du festival de mine de Moulares en partenariat avec la délégation aux Affaires Culturelles de Gafsa.

Liste complète des spectacles :

05 août : Cheb Bachir

06 août : « Casting » pièce de Faycel Lahdhiri

07 août : « Eddouar » pièce de Kamel Bouzidi

08 août : « Khizanat Adam » pièce de Samira M’sikh

09 août : Le chanteur Jawhar Saidi

10 août : Le chanteur Mortadha Fetiti

11 Août : Le rappeur Sanfara

12 Août : Spectacle de cirque «Hal Taalam» de Ramzi Abdeljawed

13 Août : Le rappeur Stou