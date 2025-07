L’amphithéâtre antique de Carthage, a abrité, lundi soir, une “Soirée tunisienne” intergénérationnelle en hommage à la chanson tunisienne authentique, quoique l’innovation faisait défaut.

D’anciens chanteurs et chanteuses comme Nawel Ghachem, Karim Chouaib, Mohsen Rais, Moncef Abla, en passant par les artistes de la nouvelle génération à l’instar de Noha Rhaiem, Raja Ben Said, Sarah Nouiri, Anis Letaief et Imed Aziz, ont chanté l’amour, la nostalgie et la joie.

Présenté dans le cadre de la 59ème édition du Festival International de Carthage (FIC), ce spectacle s’inscrit dans le cadre des efforts du FIC « pour préserver le patrimoine musical tunisien, encourager la création artistique tunisienne et en assurer la promotion à l’échelle nationale et internationale. »

Sous la direction du maestro Youssef Belhani, l’Orchestre National Tunisien, a accompagné les artistes dans des performances en solo, en duo ou en groupes. Des extraits de chansons tunisiennes assez connues ont été interprétées par la pléiade d’artistes offrant une collection de leurs propres œuvres ainsi que d’autres tubes assez célèbres.

Belhani a parfaitement dirigé cette « Soirée Tunisienne » mettant en valeur une palette de styles musicaux qui rendent hommage à des œuvres, -d’artistes, auteurs, compositeurs et interprètes-, devenues partie intégrante de la mémoire collective tunisienne.

L’atout de ce spectacle est de présenter un héritage musical qui trouve toujours sa place dans les festivals et manifestations artistiques nationales. Une interaction était d’ailleurs constatée auprès des spectateurs qui chantaient en chœur avec des artistes de divers horizons, des chansons célébrant le large patrimoine musical hérité de génération en génération.

Cependant, le rythme lent a gâché certaines parties du spectacle présentant des chansons qui s’inscrivent dans le même esprit de l’héritage lyrique des pionniers sans aucune innovation.

“Soirée tunisienne” était une tentative de valoriser le patrimoine musical qui mériterait d’être valorisé à travers une vision artistique bien réfléchie assurant sa continuité et sa transmission auprès des jeunes générations.