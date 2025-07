Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, lundi, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

La réunion, cite un communiqué, a été l’occasion de débattre de la marche de nombre de services publics et de passer en revue une série de phénomènes “anormaux”, tels que les coupures à répétition d’eau et d’électricité et le non-ramassage des déchets dans plusieurs régions.

Les atteintes au domaine public et à l’environnement ainsi que le blocage de la mise en œuvre des projets, toutes types confondus, ont été également évoqués lors de cette rencontre.

Dans ce contexte, le président de la République, a souligné que cette situation laisse à dire sans nul conteste que ceux qui en sont à l’origine cherchent par tous les moyens à nuire aux citoyens et à servir les intérêts des lobbies et de leurs serviteurs.

Face à la persistance de cette situation, le président de la République a souligné que l’État tunisien dispose des moyens juridiques appropriés pour faire imposer le respect de la loi et demander des comptes à quiconque se hasarderait à porter atteinte au fonctionnement régulier et normal de ses institutions.

Sur un autre plan, le chef de l’Etat a pris connaissance de l’avancement du processus de restructuration de plusieurs institutions.

Cette restructuration, cite le communiqué, s’inscrit dans la perspective de préserver l’argent public et vise à ouvrir de nouvelles opportunités aux jeunes.

A ce titre, le président Saïed a rappelé son appel incessant à ce que le patriotisme, le labeur et dévouement soient les critères-clés à retenir lors de tout processus de sélection, mettant en garde quiconque “se barricadant dans son bureau comme dans une salle d’attente” ou “assis entre deux chaises” qu’il n’aura plus de place au sein l’État tunisien.