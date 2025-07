Les opérations d’analyse des lots de miel exposés dans le cadre de la 35e édition du Festival maghrébin du miel et du patrimoine, prévu du 1er au 16 août à Sidi Alouane, ont débuté dimanche, a annoncé le commissaire régional de l’agriculture à Mahdia, Imed Bachamba.

Une commission technique spécialisée, composée d’experts de l’Office national de l’élevage et des patrages, de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) ainsi que de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, a prélevé 65 échantillons représentatifs d’environ 20 tonnes de miel produites par 14 exposants tunisiens et étrangers.

Ces analyses portent principalement sur les taux de sucre et d’humidité, indicateurs clés pour garantir la qualité des produits mis à la vente dans le cadre de cette manifestation.

Le responsable régional a par ailleurs précisé que des analyses supplémentaires seront effectuées sur les lots apportés par 12 nouveaux exposants, portant à 26 le nombre total de participants, répartis équitablement entre la Tunisie et d’autres pays arabes.

L’objectif de cet accompagnement technique est de soutenir la tenue du festival tout en encourageant les jeunes générations à investir dans l’apiculture, un secteur stratégique confronté à des défis majeurs, notamment en lien avec le changement climatique, a-t-il souligné.

Au programme : atelier spécialisé, conférence scientifique consacrée à l’impact des mutations climatiques sur l’apiculture, ainsi que de nombreuses animations culturelles et artistiques destinées au grand public.