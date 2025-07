Tataouine vit actuellement au rythme de la 33ème édition du Festival international d’été de Tataouine qui est l’un des plus importants événements culturels et artistiques dans cette ville du Sud tunisien.

Le président de l’Association du Festival d’été de Tataouine, Abdelkader Abidi, a souligné que cette édition organisée du 16 juillet au 06 août 2025, est ouverte sur différentes formes d’art à travers une programmation destinée à toutes les catégories et les tranches d’âge.

S’exprimant dans une déclaration au correspondant de l’agence TAP à Tataouine, Abidi a présenté les spectacles de musique et de théâtre d’artistes issus de Tataouine ainsi que d’autres régions de la République.

Dans le cadre de l’initiative lancée lors de l’édition précédente et visant à encourager les artistes de la région, le festival a démarré avec un spectacle de l’artiste Amara Atoui. Le chanteur Raouf Maher, enfant du Sud, se produira au spectacle de clôture.

Le festival prévoit une programmation spéciale pour le public enfantin. Il a démarré, le 16 juillet, avec des spectacles destinés aux enfants organisés dans les parcs et espaces publics de la ville de Tataouine.

Le responsable a également parlé de la projection de films en plein air qui constitue l’évènement phare du festival créant une belle ambiance estivale parmi les festivaliers.

Des expositions d’arts plastiques d’artistes plasticiens de la région et de tout le territoire national sont également au menu. Les oeuvres sont exposées dans des espaces ouverts ce qui permet de créer une interaction et un échange entre les artistes et le public, a-t-il souligné.

Avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles, une exposition internationale d’art sera notamment organisée le 03 août au théâtre en plein air de Tataouine.

Au programme culturel du festival, figurent également une rencontre littéraire autour d’un livre en plus d’un atelier de théâtre en partenariat avec le Centre national de arts dramatiques et scéniques de Tataouine.

La chanteuse Warda Ghodhbane se produira, vendredi, dans un spectacle prévu à l’occasion de la célébration du 68ème anniversaire de la Fête de la République (1957-2025).