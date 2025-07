Dans un contexte bancaire marqué par la reprise des dépôts et l’élargissement des réseaux, Wifak International Bank tire son épingle du jeu. La banque confirme son positionnement sur le marché de la finance islamique en Tunisie en affichant, au deuxième trimestre 2025, une progression soutenue de ses principaux indicateurs d’activité.

Résultat : une croissance à deux chiffre sur les dépôts, les financements et le produit net bancaire (PNB).

Croissance solide des dépôts et financements

Les dépôts de la clientèle ont atteint 1 280 millions de dinars (MD) au 30 juin 2025, en hausse de 29,73 % par rapport à la même période en 2024. Cette progression est principalement tirée par les comptes d’investissement (Istithmars), qui bondissent de 54,44 %, et les produits d’épargne Tawfir (+27,96 %). Dans un environnement concurrentiel, cette performance reflète une bonne attractivité commerciale et la fidélité de la clientèle.

Dans le même temps, l’encours des financements à la clientèle s’est élevé à 1 271 MD, soit une croissance de 21 %. Cette dynamique témoigne de la capacité de la banque à financer l’économie tout en maintenant une politique de gestion prudente.

Résultats d’exploitation en progression

Wifak Bank affiche un produit net bancaire (PNB) de 49,8 MD, en hausse de 16,65 % par rapport à fin juin 2024. Les produits d’exploitation bancaire ont progressé de 17,91 % pour atteindre 90,99 MD, portés notamment par :

une hausse de 18,90 % de la marge et des revenus assimilés (74,1 MD),

une augmentation de 14,88 % des commissions perçues sur produits (15,8 MD).

En parallèle, les charges d’exploitation bancaire ont connu une progression maîtrisée de 19,46 %, à 41,1 MD.

Des charges opérationnelles à surveiller

Les charges opératoires s’élèvent à 37,8 MD, en hausse de 24,31 % sur un an. Cette évolution s’explique principalement par l’augmentation des frais de personnel (+32,4 %), conséquence directe du développement du réseau d’agences, et par une légère hausse des charges générales d’exploitation.

Même si ces dépenses pèsent sur les marges, elles reflètent l’investissement de la banque dans la croissance organique et l’amélioration de l’offre client.

Expansion territoriale et ancrage local

La banque a poursuivi sa stratégie d’implantation territoriale avec l’ouverture de deux nouvelles agences au deuxième trimestre 2025 : l’une à Sfax Menzel Chaker, l’autre à La Manouba. Le réseau atteint désormais 51 agences, ce qui conforte Wifak dans sa volonté de renforcer sa proximité avec les particuliers et les PME.

Perspectives : cap sur la consolidation

La dynamique engagée devrait se poursuivre au second semestre. Le rythme de collecte des dépôts et de distribution des crédits laisse entrevoir une amélioration continue du PNB. Toutefois, la maîtrise des charges, notamment de structure, restera un enjeu de taille pour préserver les marges et soutenir la rentabilité.

Dans un contexte macroéconomique encore fragile, Wifak Bank continue de miser sur l’innovation, la bancarisation des zones sous-desservies et le développement de produits financiers islamiques adaptés aux besoins du marché tunisien.

…

Chiffres clés