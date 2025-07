“Lancée en 2022 et chargée principalement de l’évaluation des universités, des établissements publics et privés d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que de leurs programmes, l’Agence tunisienne d’évaluation et d’accréditation (ATEA) entrera en service d’ici l’année prochaine et ce, après la finalisation de la mise en place de ses structures au cours de cette année”, a annoncé jeudi, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belaïd.

“Son entrée en service contribuera au développement du système de formation universitaire et au renforcement de l’employabilité des diplômés grâce à la promotion du système de qualité et d’accréditation”, a-t-il ajouté lors d’une séance de débat organisée au Conseil National des Régions et des Districts.

Le ministre a également indiqué que des travaux sont en cours pour réformer le système de formation universitaire, en attendant l’instauration du Conseil supérieur de l’éducation.

Il a rappelé que ces réformes comprennent l’adoption d’une nouvelle architecture de formation, la révision de l’offre de formation, la restructuration des commissions nationales d’habilitation, ainsi que le renforcement de la co-construction des parcours de formation selon une approche participative avec l’environnement économique.

“À partir de la prochaine rentrée universitaire, le ministère œuvrera aussi à améliorer la performance du secteur de l’enseignement supérieur privé et à renforcer son encadrement, à travers la révision des textes législatifs et réglementaires qui le régissent, ainsi que par le renforcement des mécanismes de suivi et de contrôle”, a ajouté Belaïd.

Le ministre a, en outre, fait savoir que le département compte mettre en place un système informatique intégré pour la gestion des établissements d’enseignement supérieur privés, permettant le suivi des inscriptions des étudiants, la supervision du corps enseignant, ainsi que le suivi du parcours universitaire des étudiants.

Il a, dans ce contexte, insisté sur l’importance d’encourager les établissements privés à recruter des docteurs pour l’enseignement, ce qui contribuerait à l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur privé.

Le ministre a également indiqué que le département est en train de réaliser 20 projets d’amélioration de l’infrastructure des établissements de l’enseignement supérieur dans le 1er district moyennant un budget estimé à 114 millions de dinars, ainsi que 103 projets d’une valeur de 468 millions de dinars.

En parallèle, 53 projets sont en cours de réalisation dans le quatrième district pour une valeur de 192 millions de dinars, et 26 projets dans le cinquième district pour un montant de 225 millions de dinars.

Le ministre de l’Enseignement supérieur a rappelé que le nombre de diplômés pour l’année 2025 s’élève à 51 580 étudiants. Il a ajouté que les universités tunisiennes accueilleront, lors de la prochaine rentrée universitaire, 76 178 nouveaux bacheliers de la session 2025.

Le nombre de doctorants pour la même année est estimé à 12 500 étudiants, tandis que le nombre d’étudiants internationaux en doctorat s’élève à 3 170.