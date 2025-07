L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, mercredi, en plénière, un projet de loi portant approbation de l’accord de garantie, conclu le 12 mars 2025 entre la Tunisie et la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (SIIFC) et relatif au financement “Mourabaha” contracté par la STEG, pour l’importation du gaz naturel, avec 73 voix pour, 14 abstentions et 12 voix contre.

L’accord “Mourabaha”, de 70 millions de dollars (environ 204 millions de dinars), est conclu entre la STEG et la SIIFC. Ces fonds qui seront mobilisés à travers le mécanisme de la Mourabaha (formule de vente au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire connue et convenue entre l’acheteur et le vendeur, utilisée par la finance islamique), permettront à la STEG d’augmenter ses achats en gaz naturel pour la production d’électricité face à la demande estivale croissante.

Cet accord vise à mobiliser les fonds nécessaires afin que la STEG puisse honorer ses obligations contractuelles envers ses fournisseurs et contribuer, ainsi, à la réalisation de la sécurité énergétique en Tunisie.

Réagissant aux interventions des députés, le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh a souligné l’importance stratégique d’approvisionner la STEG en gaz naturel pour produire de l’électricité nécessaire à l’usage domestique et industriel.

Il a indiqué que le recours au financement “Mourabaha” s’inscrit dans l’orientation prise par l’Etat vers la diversification de ses sources de financement et de ses partenaires financiers, ajoutant que ce mécanisme offre une flexibilité de remboursement et une stabilité des coûts.

S’agissant de la situation actuelle de la STEG, le ministre a rappelé que, la société est engagée dans un contrat-objectif avec l’État tunisien pour la période 2025-2028. Ce contrat couvre la modernisation de ses infrastructures, l’amélioration de ses performances techniques et financières, le renforcement de sa gouvernance et sa solvabilité et l’accompagnement de la transition énergétique du pays.

Interrogé sur la stratégie énergétique du pays, Abdelhafidh a rappelé l’objectif principal de produire 35% de l’électricité à partir de sources renouvelables et de baisser la consommation nationale en énergie primaire de 30% d’ici 2030, exprimant son optimisme quant à la capacité du pays d’atteindre ces objectifs ou du moins de s’en approcher.

Il s’est également longuement arrêté sur les projets énergétiques en cours et prévus dans le pays. Lesquels concernent la production d’électricité verte, la réhabilitation du réseau de transfert d’électricité, le transfert d’énergie par pompage, le stockage d’énergie…

Il a également évoqué le projet d’alimentation en gaz naturel de 11 communes du nord-ouest (Bèja, Maakoula, Nefza, Tabarka, Bouselem, Jendouba, Kef, Dahmeni, Ksour, Tejerouine, Jerissa), précisant que ce projet, dont le coût global s’élève à 58 millions de dinars, a atteint un taux d’avancement de 60% et que la fin des travaux est prévue pour décembre 2026.

Le ministre a, par ailleurs, affirmé l’intérêt exprimé par un investisseur chinois pour l’exploitation du site minier de Sra Ouertane au Kef, indiquant que ce dossier est au niveau du comité d’autorisations relevant du ministère de l’Industrie.