L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, lors d’une plénière tenue mercredi, l’examen du projet de loi relatif à l’approbation de l’accord de garantie conclu le 12 mars 2025 entre la République Tunisienne et la Société Internationale Islamique de financement du commerce (ITFC), membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), relatif à la convention de la Mourabaha conclue entre la STEG et l’ITFC pour contribuer au financement de l’importation du gaz naturel.

D’un montant de 70 millions de dollars (environ 200 millions de dinars), ce financement contribuera à maintenir la stabilité des prix de l’électricité, via le développement des énergies renouvelables et l’amélioration de l’indépendance énergétique à moyen et long terme.

Le prêt qui sera mobilisé à travers le mécanisme de la Mourabaha (formule de vente au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire connue et convenue entre l’acheteur et le vendeur, utilisée par la finance islamique), ne comporte pas de taux d’intérêt.

Le montant ne sera pas retiré en totalité, mais progressivement, en fonction des demandes d’approvisionnement soumises à l’institution financière. L’objectif est de garantir la transparence et le contrôle, vu que le décaissement sera effectué si les demandes répondent aux conditions techniques et financières convenues dans l’accord.

L’accord de Mourabaha, conclu entre la STEG et la SIIFC s’inscrit dans le cadre de la diversification des sources de financement, pour mobiliser les fonds nécessaires afin que la société puisse honorer ses obligations contractuelles envers ses fournisseurs et contribuer, ainsi, à la réalisation de la sécurité énergétique en Tunisie.