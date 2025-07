FIX’ N’ GO’ s’associe à AGIL Energy pour renforcer l’innovation dans le domaine de l’entretien des véhicules par l’ouverture d’un nouveau centre d’entretien à la station Les Berges du Lac 1.

Tunis, le 23 juillet 2025 – FIX’N’GO, entreprise 100 % tunisienne et référence dans le domaine de l’entretien automobile rapide, franchit un nouveau cap dans son développement. Forte de plus de 20 ans d’expérience et d’un engagement qualité reconnu, la marque annonce l’ouverture officielle d’un nouveau centre sur la GP9 Tunis-La Marsa au niveau des Berges du Lac 1, au sein de la station-service Agil Energy.

Deux acteurs complémentaires au service d’une vision commune

Depuis sa création, FIX’N’GO a bâti une solide réputation grâce à sa capacité à allier rapidité, qualité et accessibilité. De son côté, AGIL Energy, forte de son réseau national de distribution et de sa connaissance fine des besoins en carburants et lubrifiants, apporte l’expertise produit et la logistique.

« Nous avons toujours eu pour ambition de rendre l’entretien automobile plus simple et plus transparent pour nos clients. Ce nouveau centre traduit cette vision et notre volonté d’être toujours plus proches de ceux qui nous font confiance », a déclaré M. Wissem AMMAR, Directeur d’Exploitation de FIX’N’GO, lors de la cérémonie inaugurale organisée aujourd’hui sur le site.

« Nous sommes également fiers de ce nouveau partenariat avec AGIL, acteur-phare du marché, avec qui la collaboration sera basée sur l’échange et la confiance », a également ajouté le responsable.

De son côté, M. Khaled Bettine, Président Directeur Général de la Société Nationale De Distribution des Pétroles AGIL Energy, a déclaré : « Ce partenariat reflète notre volonté de proposer plus que du carburant et des lubrifiants : une véritable solution complète pour les automobilistes ».

Une expertise forgée par deux décennies au service des automobilistes

Certifiée ISO 9001 depuis 2005, l’entreprise place la satisfaction client au cœur de sa stratégie, une approche qui lui a valu la confiance de milliers de particuliers et d’entreprises, tous secteurs confondus. De grandes flottes professionnelles, incluant véhicules de tourisme et utilitaires, choisissent chaque jour FIX’N’GO pour leur entretien régulier et leurs interventions techniques.

Cette expansion stratégique vise à renforcer la proximité tout en plaçant la transparence au cœur de sa relation client : devis détaillés, interventions expliquées étape par étape, conseils…

AGIL Energy, quant à elle, s’engage dans cette expérience avec des produits plus responsables et des services optimisés, en valorisant les efforts de ses équipes pour transformer les défis en opportunités.

A travers ce partenariat stratégique AGIL Energy et FIX’N’GO unissent leurs forces pour offrir aux automobilistes une expérience complète, fluide et de qualité. Un partenariat qui sera amené à se développer avec rigueur et constance.

Un réseau solide et des services innovants

Le nouveau centre de la GP9 s’ajoute à un maillage déjà bien établi de FIX’N’GO sur le Grand Tunis, à savoir les centres de Jebel Jloud, La Soukra, Mnihla, Boumhel et le Kram. Les automobilistes y retrouveront l’ensemble des prestations qui font la réputation de l’enseigne : vidange, pneumatique, électricité, freinage, ainsi que climatisation et diagnostic électronique. Autant de services qui répondent aux besoins des véhicules modernes et garantissent une prise en charge rapide, transparente et fiable.

De plus et grâce à sa base de données constructeur, FIX’N’GO’ propose désormais une planification de l’entretien de chaque véhicule selon les préconisations exactes de sa marque et de son modèle. Résultat : des interventions adaptées au kilométrage conformes aux exigences du constructeur. Le verso de la facture comprend d’ailleurs la garantie des pièces et main d’œuvre offerte aux clients avec chaque intervention.

Des interventions sur place en cas de besoin

En plus de ses centres physiques, FIX’N’GO propose un Atelier mobile multiservices, un service innovant qui permet aux professionnels et aux particuliers de bénéficier d’interventions directement sur site pour les pneus, la vidange et le changement des filtres, le freinage, la recharge climatiseur et même le changement de batterie avec la même qualité que dans ses ateliers et avec les mêmes garanties.

Des valeurs fortes et une reconnaissance méritée

FIX’N’GO ne se contente pas d’offrir des services techniques. Elle se distingue par une culture d’entreprise fondée sur la fiabilité et la transparence. Son personnel qualifié est formé pour accueillir et conseiller chaque client avec professionnalisme et attention. En 2024, cette approche centrée sur l’humain a été saluée par l’obtention du titre “Service Client de l’Année” dans son périmètre d’activité.

Un avenir tourné vers l’innovation

Avec l’ouverture de ce nouveau centre, FIX’N’GO confirme sa dynamique de croissance et prépare déjà de nombreuses nouveautés pour anticiper les besoins d’un marché en pleine mutation. L’enseigne s’engage à renforcer ses infrastructures, à diversifier ses services et à intégrer des solutions toujours plus modernes pour accompagner ses clients dans la durée.

A propos de la SNDP :

La Société nationale de distribution des pétroles AGIL Energy est un acteur incontournable du paysage énergétique tunisien qui continue de s’imposer depuis plusieurs décennies comme un pilier fondamental du secteur, grâce à un réseau de plus de 227 stations-services maillées sur l’ensemble du territoire national et géré depuis mars 2018, en partie, par sa filiale, la SAGES. Animée par une vision ambitieuse et tournée vers l’avenir, Agil Energy incarne l’alliance parfaite entre tradition d’excellence et innovation constante.