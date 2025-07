Onze spectacles d’artistes et troupes représentant la Tunisie, l’Égypte et la Palestine sont au programme du Festival international des arts populaires aura lieu dans sa première édition à Oudhna du 26 juillet au 5 août 2025.

Le festival international d’Oudhna est organisé chaque année à l’amphithéâtre du site archéologique d’Oudhna, au gouvernorat de Ben Arous.

Le 18 juin dernier, le ministère des Affaires Culturelles a annoncé que le Festival international d’Oudhna « se spécialisera dans les arts populaires et ce dans le cadre de l’organisation et la règlementation des festivals en vue de garantir la représentativité de tous les styles artistiques ».

Organisé par le ministère des Affaires Culturelles, ce festival mettra en avant les arts populaires et les traditions de la Tunisie et autres pays de la Méditerranée à travers des spectacles, une exposition d’artisanat et des ateliers.

Le site d’Oudhna abritant le festival est situé à 30 kilomètres au Sud-ouest de Tunis, dans la vallée d’Oued Miliane. Il se dresse sur une plaine verte et fertile riche en couleurs, témoignant des multiples civilisations qui se sont succédé sur cette terre depuis l’Antiquité.

Datant de l’an 27 avant J.- C., Oudhna est l’une des plus anciennes colonies en Afrique Romaine avec son Capitole, ses temples, aqueducs, thermes publics romains, maisons romaines et autres grandes fresques en mosaïque.

L’amphithéâtre d’Oudhna, un monument semi-creusé aux dépends d’une colline à la limite de la ville, du côté nord-est, est le troisième en Tunisie après ceux de Carthage et de Thysdrus, avec une capacité d’environ 16 mille spectateurs.

Liste des spectacles au programme du 1er Festival International des Arts Populaires

– Samedi 26 juillet :

Troupe nationale des arts populaires Assael

– Dimanche 27 juillet :

Hedi Donia

– Lundi 28 juillet :

“El Ghnaya” d’Abderrahmane Chikhaoui

“Masreb el-Hataya” de Nidhal Yahaoui

– Mardi 29 juillet :

Mahmoud Ellithy (Egypte)

-Mercredi 30 juillet :

“Tunisia Latina” avec Ikbal Hamzaoui & Mariem Abidi

– Jeudi 31 juillet :

Samir Loussif

-Vendredi 1er août:

“Ismaa elli the alih” de Zina el Gasrinia

– Samedi 2 août:

Walid Ettounsi

– Dimanche 3 août:

Nour Chiba

– Lundi 4 août:

Troupe de la Koufie du patrimoine palestinien (Palestine)

– Mardi 5 août:

“Rbikha” avec Noureddine Kahlaoui & Mariem Noureddine